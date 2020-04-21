"كنت لاعبًا" (8).. لويس إنريكي الخائن الأكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"أكثر ما يثلج صدري هو سماع صيحات الاستهجان تهز أرجاء سانتياجو برنابيو حينما أزوره كلاعب لبرشلونة".. تصريح كافِ للإجابة عن سبب وصف لويس إنريكي بالخائن الأكبر.

"كنت لاعبا".. سلسلة تقدمها يلا كورة للحديث عن المشوار الكروي لنجوم الكرة داخل الملاعب الخضراء.

بطاقة التعريف:

الاسم: لويس إنريكي

الميلاد: 8 مايو 1970 (49 سنة)

محل الميلاد: خيخون، إسبانيا

العمل الحالي: المدير الفني لمنتخب إسبانيا

ما فعله لويس إنريكي وقتما كان لاعبًا لم ولن تغفره جماهير ريال مدريد، والحديث هنا ليس بشأن قرار انتقاله إلى صفوف الغريم برشلونة بعد 5 مواسم قضاها بالقميص الملكي ولا عن طريقة رحيله عن برنابيو، ولكن تعمده إثارة سخط جماهير الميرنجي في كل مناسبة بتصريحاته المستفزة جعلته بمثابة الخائن الأكبر للملكي.

بدأ لويس إنريكي مسيرته في نادي سبورتينج خيخون، ثم أتم انتقاله إلى ريال مدريد مطلع موسم 1991/1992، قضى بين جدرانه 5 مواسم جعلته أحد اللاعبين الأساسين في تشكيلة منتخب إسبانيا.

تصاعدت الخلافات بين إنريكي ومدربه خورخي فالدانو في موسمه الأخير، وكانت الشرارة عندما بدأ استبعاده من المباريات الرسمية، وقبل مواجهة الباسيتي لم يتواجد إنريكي ضمن قائمة الفريق، مما أثار غضبه وخرج ليصرح: "ما دمت لم أمدد عقدي حتى الآن فإن مستقبلي أصبح أكثر وضوحا، سأتحدث مع وكيل أعمالي لأرى ما سأفعله.

إنريكي لم يكن يهدد الجهاز الفني، فلم تكد تمضي ساعات على هذا التصريح حتى بدأت وسائل الإعلام بالحديث عن احتمالية انتقاله إلى برشلونة في نهاية الموسم.

مع رحيل فالدانو وتعيين فابيو كابيللو مدربا للفريق الملكي، حاول الأخير إقناع إنريكي بالبقاء مع النادي، إلا أن مدرب لاروخا الحالي طلب الحصول على راتب ضخم مما دفع رئيس النادي لورينزو سانز لنسيان الأمر وغلق صفحة لويس.

قضى إنريكي مع الريال فترة بين عامي 1991 و1996 ، شارك في 157 مباراة وسجل 15 هدفا، وتوج بالليجا وكأس الملك والسوبر المحلي.

Advertisements

ولطالما حاول إنريكي إرجاع سبب رحيله عن ريال مدريد إلا الخلافات مع فالدانو، إلى جانب شعوره بعدم حب جماهير ريال مدريد له.

في إحدى المقابلات الصحفية قال إنريكي: "لم أكن محبوبا في ريال مدريد، شعرت أنني وحيد، الجماهير لم تحترمني، لا أملك ذكريات جيدة في ريال لذلك كنت محظوظاً بالانتقال إلى برشلونة، إنه بمثابة المنزل بالنسبة لي".

انتقل إنريكي إلى برشلونة مطلع موسم 1996/1997، سجل 17 هدفا في موسمه الأول في الليجا، ثم 18 هدفا في الموسم التالي ليلمع اسمه ويسطع في سماء كامب نو.

إجمالي مشاركات إنريكي بقميص برشولنة هي 301 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 109 هدفا وصنع 36 تمريرة ناجحة، كما ساهم في تتويج البلوجرانا بسبع بطولات أبرزهم الليجا (مرتين) والسوبر الأوروبي مرة.

وشارك إنريكي في 19 مباراة كلاسيكو ضد ريال مدريد (في متخلف البطولات)، سجل خلالهم 5 أهداف.

لم يفوت إنريكي أي فرصة لاستفزاز جماهير ريال مدريد خاصة خلال مباريات الكلاسيكو، وبدورها كانت ترد جماهير الميرنجي الدين لإنريكي كلما زار سانتياجو برنابيو، فحضوره بزي برشلونة كان يحول الكلاسيكو إلى ساحة قتالية.

أشهر تصريحات إنريكي ضد جماهير ريال مدريد:

*أحب أن أرتدي قميص برشلونة في البرنابيو، هناك أشعر بالفخر كوني أحد مشجعي برشلونة.

*كنت أشاهد نفسي في التلفزيون وأشعر بالتعجب لأنني أرتدي القميص الأبيض، أعتقد أن قميص البلاوجرانا يليق بي بشكل أفضل.

*هل يريد لورينزو سانز (رئيس ريال مدريد الأسبق) أن أبكي بعد تسجيل هدف في البرنابيو بقميص برشلونة؟.

*أي لاعب في برشلونة يشعر بقمة الفخر حين يتعرض لصافرات استهجان في برنابيو.

*الفوز بسداسية (مع بيب جوارديولا) في برنابيو كانت مثل النشوة على ملعب المنافس الأزلي الممتليء بأنصاره.

*فترة تواجدي مع الريال لا يوجد بها ذكريات جميلة.

اعتزل إنريكي ممارسة كرة القدم عام 2004، ليصبح بعدها مدربًا، وتولى تدريب روما الايطالي، سلتا فيجو الإسباني، قبل أن يتولى قيادة برشلونة وينجح معه في إحراز ثلاثية تاريخية عام 2015، ثم تولى تدريب المنتخب الإسباني.