الخليج 365 يحاور لاعب النجم السابق.. عن استفزازات 2007.. أسباب تجاوز الأهلي وفرصة الـ50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

نهائي 2007 من نسخة دوري أبطال أفريقيا يُعد النهائي المؤلم عند النادي الأهلي فالفريق الأحمر وصل إلى المشهد الختامي لكن الحلم تحول إلى كابوس في استاد القاهرة بعد الخسارة من النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف في سوسة.

الأهلي قبل مواجهة النجم الساحلي في نهائي 2007 كان يتطلع للتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز بلقبي نسخة (2005) وأمام نفس المنافس والفوز بنسخة (2006) أمام الصفاقسي بهدف محمد أبو تريكة الشهير إلا أن الفريق الساحلي استطاع أن يثأر من الفريق الأحمر في قلب القاهرة.

عقب مباراة الإياب اتهم الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون والذي أدار اللقاء وقتها بأنه السبب في الخسارة، لكن النتيجة قد اعتمدت بفوز بطل تونس ليحقق الفريق الساحلي لقبه الأول والوحيد حتى الآن على صعيد بطولة دوري أبطال أفريقيا.

"يلا كورة" أجرى حوارًا مع لاعب يُعد من المساهمين في فوز النجم ببطولة دوري أبطال أفريقيا وهو المهاجم مهدي ضيف الله والذي خاض عدة تجارب لعل أبرزها اللعب في صفوف المريخ السوداني والنصر الليبي.

-حدثنا عن مشوارك الاحترافي؟

بدايتي كانت من تونس وتحديدًا مع فريق النجم الساحلي ثم رحلت إلى النصر الليبي، وكان لي تجربة في بولندا مع فريق فيدزيف وودج، لكن التجربة الأفضل بالنسبة لي كانت مع النجم بعدما حققت معه لقب دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي، وذهبت معه إلى كأس العالم للأندية والتي أقيمت باليابان، وبفضل تجربتي مع النجم التحقت بالمنتخب التونسي.

- كنت متواجدًا في نهائي دوري الأبطال 2007 ماذا تتذكره عن هذه الموقعة؟

نتيجة الذهاب أمام الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي كانت حافز لنا بشكل كبير، لأن كان من الممكن أن نخسر لقاء الذهاب بسبب فرصة محمد بركات لكن اللاعب مهدي مرياح حصل على بطاقة حمراء بعد عرقلة بركات لتكون مباراة الإياب الفرص متساوية بيننا وبين الأهلي 50% لكل فريق.

- وماذا حدث في الإياب للتفوق على الأهلي؟

كان الفريق يمتلك روح معنوية كبيرة، تحدثنا مع بعض وقولنا لن نذهب لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوميًا، والحقيقة كان الفريق يمتلك مزيج بين عناصر الخبرة والشباب ولعبنا بأسلوب هجومي منذ البداية وتحديدًا (4-3-3)، والفريق بأكمله كان يلعب بأسلوب منضبط، والهدف الأول قبل نهاية أحداث الشوط الأول منحنا الكثير من الثقة وإصرار على الفوز، وكنّا نعرف طريقة وتكتيك الأهلي جيدًا ولهذا حققنا الفوز عليهم.

- ماذا تتذكر في موقعة الإياب بالقاهرة؟

تعرضنا قبل المباراة لمضايقات كثيرة من المسئولين في الملعب منذ دخولنا وأرادوا وقتها استفزازنا.

- وكيف واجهتم خلال تلك الاستفزازات؟

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كنّا نعرف أننا سنواجه هذه المضايقات في الملعب فالبداية كانت بتفتيش كل لاعب سواء كان ملابسنا أو الحقائب، لكن كنّا ملتزمين ومركزين فقط في المباراة.

- قبل المباراة كيف كان حديث المدرب معكم؟

نعرف الأهلي جيدًا فالمنافس يمتلك نجومًا على غرار عماد متعب ومحمد بركات ومحمد أبو تريكة، لكن لم نشعر بالخوف من الأهلي، شعرنا بالخوف فقط في حال عدم الجاهزية بالشكل الكافي.

- لكن الأهلي اشتكى من التحكيم سواء في الذهاب أو الإياب ما تعليقك؟

الجميع أشاد بالتحكيم المغربي في مباراة الإياب عبد الرحيم العرجون، كانت توجد حالة واحدة فقط يتناقشوا فيها وهيّ ضربة جزاء ولم يكن بها أي احتكاك نهائيًا.

- بعيدًا عن أحداث نهائي 2007 لو تلقيت عرضًا من الأهلي والزمالك ستختار من؟

الزمالك بسبب تواجد صديقي فرجاني ساسي، لكن الحقيقي نحن في زمن احتراف والفريقين هما الأقوى في مصر.

- ترى من هو أفضل تونسي في الدوري المصري حاليًا؟

علي معلول من الأهلي، وفرجاني ساسي من الزمالك.

- ترشح من للفوز بدوري أبطال أفريقيا؟

الزمالك.

- في النهاية باعتبارك لاعب سابق في النجم ماهي أسباب إقصاء النجم والترجي من أفريقيا؟

الأسباب عديدة منها عدم الاستقرار الفني والإداري وإصابات عديدة ضربت فريق النجم، أما الترجي فسبب خروجه من دوري أبطال أفريقيا نتيجة عدم تعامله بالشكل الأمثل في مباراة الذهاب أمام الزمالك.