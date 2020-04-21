شكرا لقرائتكم الزمالك يسعى لعقد صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز فى الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبحث إدارة نادى الزمالك خلال الوقت الحالى عن عقد صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، فى ظل العلاقة الطيبة التى تجمع إدارة الناديين، خاصة إن مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، أكد الدخول فى مفاوضات مباشرة مع إدارة بيراميدز حول ضم عمر جابر الظهير الأيمن السابق للزمالك والحالى لبيراميدز حيث ترغب الإدارة البيضاء أيضًا فى ضم أكثر من لاعب بصفوف الأخير مع التعاون فى منح بيراميدز احتياجاتهم من صفوف الفريق الأبيض، فى ظل السعى لعقد صفقة تبادلية كبرى بين الناديين.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن المفاوضات المباشرة الحالية بين الزمالك وبيراميدز تتم عن طريق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، مع عمرو بسيونى، مدير التعاقدات بنادى بيراميدز، حيث تم طرح بعض الأسماء للاستفسار حول إمكانية ضمهم إلى النادى الأبيض وهم عمر جابر ونبيل عماد دونجا إلى جانب أحمد أيمن منصور حيث ترغب الإدارة البيضاء فى ضمهم من بيراميدز إلى صفوف الزمالك ويرغب مسؤولى بيراميدز فى ضم أكثر من لاعب من الأبيض لذا سيتم حسم مدى إمكانية انضمام الثلاثى من عدمه مع الاستفسار حول رغبة بيراميدز فى هوية اللاعبين التى ترغب إدارة الأخير فى الحصول على خدماتهم من صفوف قلعة ميت عقبة.

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فيما وضع مسؤولو الزمالك، شرطًا قبل الدخول فى المفاوضات الرسمية حول الصفقات الجديدة، التى تسعى الإدارة لدعم صفوف الفريق بها فى الموسم الجديد، بالحصول على رغبة اللاعب المقرر ضمه قبل إجراء التفاوض الرسمى مع ناديه، لتجنب المزايدات المختلفة فى الصفقات.

وتلقى الزمالك العديد من الترشيحات خلال الفترة الماضية بشأن الصفقات الجديدة، وعلى رأسهم ثلاثى بيراميدز عمر جابر ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور، إلى جانب كريم العراقى ظهير المصرى البورسعيدى وحسام حسن مهاجم سموحة، ويأتى شرط الأبيض بالحصول على رغبة المرشحين للانضمام إلى القلعة البيضاء أولاً قبل التفاوض الرسمى مع الأندية، من أجل تجنب حدوث أى مزايدات من جانب الأندية الأخرى فى الصفقات.