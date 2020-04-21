شكرا لقرائتكم فايلر يبلغ ادارة الاهلي في رغبته بعودة الثلاثي عمار حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه ولجنة التخطيط برغبته في عودة الثلاثي عمار حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الفريق بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذي عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتي وصل عددها لـ14 لاعب.

ويقدم ثلاثي الأهلي عمار وشريف واكرم مستوى متميز مع فرقهم التي تم اعارتهم لها وهي طلائع الجيش وانبي والجونة، الأمر الذي دفع فايلر ومعاونيه لاتخاذ قرار شبه نهائي بعودتهم، حيث سيدعم الثنائي شريف وعمار خط الهجوم في ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحي وصالح جمعة، في الوقت الذي ستكون عودة أكرم توفيق لسد الحاجة في مركزي لاعب الوسط المدافع والظهير الأيمن بعد رحيل حسام عاشور وأحمد فتحي.

في الوقت الذي دخل ناصر ماهر صانع العاب الفريق المعار لسموحة في الصورة، في ظل وجود قناعة من فايلر بقدراته الفنية، إلا أن الصفقات الجديدة ستحسم بشكل كبير عودته من عدمها ،وان كان الاتجاه الأقرب هو استعادة اللاعب بعد أن نجح في خطف الأنظار بشدة اليه خلال فترة اعارته لسموحة.