شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُرجح كفة محمود وحيد على مارسيلو في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رجح السويسري رينيه فايلر كفة محمود وحيد ظهير أيسر الفريق على حسين السيد لاعب الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، حيث رفض المدرب السويسري إعارة الأخير ليكون بجانب التونسي علي معلول في هذا المركز، بالإضافة لوجود أيمن أشرف الذي يُجيد اللعب في مركزي المساك والظهير الأيسر.

ورفض فايلر عودة حسين السيد بعد انتهاء الإعارة، وأعلن المدير الفنى أنه ليس بحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة، ورحل مارسيلو من الأهلى إلى الصقافسى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر تنتهى بنهاية الموسم الجارى، بعدما سبق للاعب خوض تجربة الإعارة بنادى الإتفاق السعودي.

في الوقت الذي كلّف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بفتح باب التفاوض مرة أخرى مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي نهائيًا بعدما تراجع النادي عن موقفه السابق بتجميد صفقة رمضان صبحى المُعار من نادى هيدرسفيلد، وقرر الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائيًا على خلفية المستجدات التى فرضت نفسها على الصفقة مؤخرًا وجعلت الأهلى يُعيد التفكير فى شراء اللاعب نهائيًا.

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وطلب الخطيب من أمير توفيق معرفة شروط النادي الإنجليزي للإستغناء عن اللاعب نهائيًا ومعرفة موقف اللاعب من العروض الأخرى التي ترغب في شرائه ومن المقرر أن يُقدم أمير توفيق تقريرًا عن تفاصيل موقف اللاعب ومطالب النادي الإنجليزي ومنافسي الأهلي في الصفقة لمحمود الخطيب خلال الأيام المقبلة.