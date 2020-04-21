شكرا لقرائتكم خبر عن لغز هيجواين يستحوذ على اهتمام صحف إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركزت الصحف الإيطالية على الجدل المحيط بجونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، فى ظل عدم رغبته فى العودة لتورينو. وعنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «كرة القدم تعود!، الكرة فى ملعب الحكومة، والضوء الأخضر يتوقع أن يكون يوم الأربعاء».

وأضافت: «لغز هيجواين: لن أعود.. الوباء ووالدته وسوق الانتقالات، هذه كل معاناة البيبيتا والتى يمكن أن تؤجل عودته ليوفنتوس من الأرجنتين».

وتابعت الصحيفة «هيجواين يستعد للانفصال، إنه يريد البقاء فى الأرجنتين، بيبيتا يحاول تجنب دعوة يوفنتوس له بالعودة لتورينو، وخلف الكواليس، شقيقه ووكيل أعماله يحاول تمديد العقد».

فيما عنونت صحيفة «توتو سبورت»: «جدل هيجواين، أركاديوز ميليك هنا!». وأضافت: «مشاكل والدة هيجواين الصحية والقلق من فيروس كورونا: بيبيتا لا يريد العودة لتورينو، وهناك احتمال لإنهاء العقد». واختتمت «مويس كين وميرتينز، إنتر يحاول.. فيتشينو مفتاح الإنتر لإقناع إيفرتون بضم كين.. وماروتا فى المركز الأول للبلجيكى».