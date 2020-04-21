شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى ريـال مدريد من منح لقب «الليجا» لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن شعور لاعبى ريال مدريد بالقلق خلال فترة توقف المباريات مع تفشى فيروس كورونا.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن كورونا طرح حالة من عدم اليقين لدى اللاعبين والمدربين والجماهير، وأدى إلى انتشار الكثير من الشكوك والأسئلة المعقدة، والتى تم طرح بعضها فى «سانتياجو برنابيو».

وأشارت إلى أنه فى الأيام الأخيرة، بدأ لاعبو مدريد فى الشعور ببعض القلق بشأن إمكانية منح لقب الليجا إلى برشلونة، وأوضحت أن هذا القلق تضاعف مؤخرًا، بعدما كشفت تقارير عن نية الاتحاد الإسبانى اعتماد الترتيب الحالى لجدول الليجا بشأن الفرق المشاركة فى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى، إذا ألغيت بطولة الدورى.

وذكرت أن لاعبى الميرنجى أصابهم فزع من إمكانية اتخاذ قرار مماثل بشأن تحديد الفائز بلقب الليجا هذا الموسم فى ظل تصدر برشلونة جدول الترتيب.

وقالت الصحيفة إن الإدارة طمأنت اللاعبين من خلال حوار عقد بين الرئيس فلورنتينو بيريز والمدرب زين الدين زيدان والقائد سيرجيو راموس، وتم التحدث خلاله عن احتمالات عودة الليجا.

من ناحية أخرى، اتخذ نادى ريال مدريد قرارًا مفاجئًا، بشأن مطاردة الإنجليزى هارى كين، مهاجم توتنهام، خلال الميركاتو الصيفى المقبل، ووفقا لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة كين المقدرة بـ230 مليون يورو.

وأشارت إلى أن قرار الميرنجى يعود إلى الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، والتى يستحيل معها دفع هذه الأموال فى صفقة كين، وأوضحت أن النادى الملكى يفضل ادخار الأموال، لمحاولة حسم صفقة الفرنسى كيليان مبابى، نجم باريس سان يجرمان، خلال صيف 2021.

وذكرت أن مانشستر يونايتد يراقب أيضًا وضع كين، إلا أن إدارة توتنهام ترفض بيع اللاعب لمنافس مباشر فى الدورى الإنجليزى الممتاز، ويشتهر دانييل ليفى، رئيس توتنهام، بأنه مفاوض صعب، ويبالغ فى الأموال المطلوبة دائمًا، للسماح برحيل نجوم السبيرز.

وفى شأن مختلف، ألقى البرتغالى لويس فيجو، لاعب ريال مدريد الأسبق، باللوم على إدارة النادى الملكى، بسبب عدم تعاقدها مع النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

الدولى النرويجى انضم إلى أسود الفيستيفال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوى مقابل 20 مليون يورو.

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وقال فيجو: «كان يجب على الريال التوقيع مع هالاند قبل دورتموند، فلهذا السبب يتواجد الكشافون فى النادى، الآن بات سعره مرتفعًا، لأنه يسجل الكثير من الأهداف، وجاهز للقيام بإنجازات كبيرة».

ومنذ وصوله إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، سجل صاحب الـ19 عامًا 12 هدفًا خلال مشاركته فى 11 مباراة فقط بكافة البطولات.

وارتبط المهاجم الشاب بالانتقال إلى الفريق الملكى خلال الفترة المقبلة، بعدما لمح وكيله مينو رايولا بإمكانية نقله إلى مدريد مستقبلًا.

واستطاع دورتموند التفوق على كبار أوروبا فى سباق ضم هالاند بنهاية العام الماضى، بعدما جذب اللاعب أنظار الكثيرين بسبب تسجيله 8 أهداف مع سالزبورج فى دورى أبطال أوروبا خلال مرحلة المجموعات.