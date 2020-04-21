شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات «كيكى» تثير أزمة فى «البرسا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خلّفت اللقاءات الصحفية التى أجراها الإسبانى كيكى سيتين مؤخرًا، المدير الفنى لبرشلونة، ردود فعل متباينة داخل قلعة النادى الكتالونى.

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإنه لا يمكن إنكار صدق تصريحات سيتين فى اللقاءات الأخيرة، إلا أن بعضها تم استقباله بغرابة من قطاعات داخل البارسا، ومنها جزء من غرفة الملابس.

وأشارت إلى أن هناك دهشة من تصريحات سيتين حول عدم اقتناعه بلاعبى فريق الشباب، وأن هناك انقسامًا بين منح الفرص لمن هم فى الأكاديمية أو التركيز على الفوز فى المباريات.

وقالت الصحيفة إن كلمات سيتين الشديدة فى اللقاءات أحدثت مفاجأة على الأقل، لأن العديد من اللاعبين بحاجة إلى كسب الثقة لتقديم أفضل ما لديهم.

وأضافت أنه عقب الخسائر الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، يجب أن يكون اللاعبون الواعدون فى برشلونة على استعداد للمواجهة فى الموسم المقبل أكثر من أى وقت مضى.

وذكرت أنه ليس مستبعدًا أن تكون خطة سيتين تتعلق بهذا الموقف الصعب بسبب كورونا، ويريد المدرب من خلال التصريحات والضغط شحن هؤلاء اللاعبين، لكن الأمر لم يفهم جيدًا.

من ناحية أخرى، علق البرازيلى آرثر ميلو لاعب خط وسط برشلونة، على أنباء اقترابه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا، ليكون ضمن صفقة الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، الذى يسعى البارسا لضمه فى الصيف.

وقال آرثر، خلال تصريحاته لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: «أنا فخور بأن اسمى مرتبط بمثل هذه الأندية ذات الشهرة العالمية مثل إنتر ميلان، والذى يمتلك مدربًا رائعا ومجموعة قوية».

وأضاف: «رغم ذلك، فى الوقت الحالى كل تفكيرى مع برشلونة فقط، حيث أشعر بالراحة فى النادى، وبصراحة أرى أننى سأظل مرتديا قميص البارسا لعدة سنوات».

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وأفسد آرثر بذلك القرار مخطط برشلونة، القائم على إقحامه ضمن صفقة انتقال لاوتارو إلى قلعة البلوجرانا، خصوصا أن واعد برشلونة من ضمن أهداف الإنتر الصيفية.

ويشترط إنتر ميلان الحصول على شرط جزائى قيمته (111 مليون يورو)، من أجل التنازل عن لاوتارو، وهو رقم ضخم فى ظل الخسائر المتلاحقة على الأندية الكبرى بسبب توقف النشاط لتفشى فيروس كورونا.

وتابع آرثر: «أنا مندمج جدًا مع الفريق، وأتحسن جسديًا وأتكيف مع أسلوب اللعب مع الفريق، والآن أغتنم الفرصة الحالية للتعافى بشكل كامل».

واختتم ميلو: «أتطلع إلى عودة النشاط، لمواجهة التحديات التى تنتظرنا، فأنا أفكر فى ذلك فقط».