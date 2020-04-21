شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش»: لا أنتظر دعمًا جماهيريًا أمام فيدرر أو نادال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق نجم التنس الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، على عدم حصوله على الدعم الجماهيرى، عند مواجهة أى من روجر فيدرر أو رافائيل نادال.

وقال ديوكوفيتش، فى بث مباشر على موقع «إنستجرام»، إلى جانب السويسرى ستان فافرينكا: «فى معظم الأماكن، لا أنتظر الحصول على معظم الدعم الجماهيرى عند مواجهتهما (فيدرر ونادال)».

وأضاف: «يتمتع الثنائى بكاريزما كبيرة، بجانب أنه ثنائى لطيف ومتواضع، كما أنهما بطلان عظيمان تركا بصمة كبيرة فى رياضتنا، أنا جزء من عصرهما، وبالتالى من جانب أنا محظوظ للغاية ومن جانب آخر لست محظوظًا».

ويتطلع ديوكوفيتش لتقوية أسلحته فى فترة التوقف الحالية، فعلى الرغم من عدم توفر الكثير من الخيارات أمامه بشأن التدريبات البدنية، إلا أنه قرر الاستفادة من التوقف فى تقوية الجانب الذهنى.

يذكر أن ذلك البث المباشر أتى مباشرة عقب يوم واحد من البث المباشر الذى شارك فيه المصنف أول عالميًا إلى جانب البريطانى أندى موراى.

اختفت مباريات التنس خلال فترة العزل العام بسبب فيروس كورونا لكن 20 ألف شخص تجمعوا لمتابعة حوار بين نوفاك ديوكوفيتش ومنافسه آندى موراى على تطبيق إنستجرام.

واسترجع اللاعبان خلال جلوسهما بالمنزل بعض الذكريات من 36 مواجهة ثنائية بينهما والهزائم المؤلمة وتصورات اللاعب المثالى لتسلية الوقت فى ظل توقف نشاط التنس بسبب الوباء الذى حصد أرواح أكثر من 150 ألف شخص حول العالم.

وعن أكثر هزيمة مؤلمة للاعبين اختار كل منهما مواجهة ضد الآخر.

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وقال موراى، الذى خسر نهائى أستراليا المفتوحة خمس مرات: «نهائى فرنسا المفتوحة ضدك فى 2016».

وأضاف اللاعب البريطانى الحاصل على ثلاثة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى: «بالتأكيد كنت أحب الفوز بلقب أستراليا أو فرنسا، لكن أعتقد أن التحدى بالنسبة لى فى الملاعب الرملية لأنها صعبة دائما فى مسيرتى وكان هذا سيشكل أحد أفضل إنجازاتى».