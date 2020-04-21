يوفنتوس يتجاهل «سارى» ويفاوض «زيدان»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «لوبرزيان» الفرنسية، أن إدارة يوفنتوس الإيطالى تواصلت مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسبانى الحالى، لخلافة ماوريسيو سارى مدرب بيانكونيرى. وتولى سارى القيادة الفنية ليوفنتوس مطلع الموسم الجارى، بعد رحلة قصيرة فى إنجلترا خاض خلالها تجربة تدريبية مع تشيلسى الإنجليزى وتُوج معه ببطولة الدورى الأوروبى. وقالت الصحيفة إن يوفنتوس يبحث عن بديل لخلافة سارى الذى لم يقدم مستويات مُرضية رفقة السيدة العجوز. وقالت الصحيفة الفرنسية إن يوفنتوس تواصل مع ممثلى زيدان، مستغلا الشائعات التى تشير إلى وجود خلافات بين المدرب الفرنسى وفلورينتينو بيريز رئيس النادى الملكى. وسبق للفرنسى قيادة الفريق الملكى خلال الفترة بين يناير 2016 وحتى مايو 2018 قبل عودته مجددا فى مارس 2019. جدير بالذكر أن عقدى زيدان مع ريال مدريد وسارى مع يوفنتوس ممتدان حتى يونيو 2022. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 3,333

تعافي 821

وفيات 250

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