شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مشتعلة بين «نوير» وبايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مانويل نيور، حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألمانى لكرة القدم، انزعاجه واضطرابه من تداول وسائل الإعلام لتفاصيل المناقشات الجارية مع بايرن بشأن تمديد عقده مع الفريق البافارى، لكنه أكد تمسكه بالأمل فى توصلهما لاتفاق بشأن العقد الجديد.

واستنكر نوير- 34 عاما- قائد الفريق، فى مقابلة مصورة مع صحيفة «بيلد آم سونتاج» شارك فيها وكيله توماس كروث، ما يتردد إعلاميا بشأن مدة وقيمة العقد التى يطلبها لتمديد ارتباطه ببايرن. وقال نوير: «يتضح لى تماما أنه من المثالية أن أدفع النادى لتمديد العقد لمدة خمس سنوات، كما يفترض أن يكون هذا أمرا غير معلن حاليا». وأضاف: «فى الرابعة والثلاثين من عمرى، لا أستطيع أن أرى ما سأكون عليه عندما أبلغ التاسعة والثلاثين. هذا ما يجعل هذا التاريخ، الذى أشيع بشكل مفتوح، أمر غير عقلانى على الاطلاق».

وأوضح كروث: «يمكننى التأكيد بوضوح أننا فى المفاوضات التى أجريتها مع حسن صالح حميديتش (المدير الرياضى لبايرن) وأوليفر كان (عضو مجلس إدارة النادى) تحلينا بالمرونة دائما فيما يخص مدة العقد».

وأشار كروث إلى أن مطالبة نوير براتب يبلغ 20 مليون يورو (7ر21 مليون دولار) كان «خاطئا» أيضا.

وانضم نوير لفريق بايرن فى 2011 قادما من شالكه. ويرتبط الحارس المخضرم، الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2014، بعقد مع بايرن حتى صيف 2021.

ويأمل نوير فى أن يتوصل لاتفاق مع بايرن يكون بمثابة المكسب لكليهما. وقال نوير: «أود تقديم ما لدى للفريق وبذل كل ما بوسعى حتى نحقق أكبر قدر من النجاح بأتم حماس.. لذلك، يجب أن تكون المتطلبات الأساسية صحيحة، وهذا ما يجرى الآن». ولكن هذا لا يعنى أنه يشعر بالسعادة تجاه هذه التفاصيل حتى وإن كان بعض ما تردد إعلاميا غير صحيح.

وقال نوير: «كان مهما دائما بالنسبة لى أن أستطيع الثقة فى التعاون مع أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، وأنهم، مثل ولائى كلاعب وقائد، يتصرفون مع النادى، إذا كانت الأمور تنقل الآن إلى الخارج، فهذا أيضا شىء يتعلق بالتقدير».

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ولا يتفاوض نوير شخصيا مع بايرن. وقال اللاعب: «ولهذا، لا يمكننى الإشارة لشخص بعينه».

وقال كروث إن طاولة المفاوضات تشهد عددا قليلا من الأفراد ورغم هذا تنتشر المعلومات فى النادى كله. وأوضح: «بالنسبة لنا، هذا لا يمثل تشكيل ضغط علينا وإنما الأمر يتعلق بأساسيات».