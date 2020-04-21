شكرا لقرائتكم خبر عن «موكوكو» حديث الساعة فى ألمانيا رغم التوقف بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم توقف الحياة الكروية تماما حول العالم بفعل فيروس كورونا المستجد فإن الحديث لم يتوقف عن يوسوفا موكوكو، 15 عاما، النجم الواعد فى صفوف بوروسيا دورتموند الألمانى والذى يتوقع له الجميع مستقبل مشرق.

وولد موكوكو فى الكاميرون ويعيش فى ألمانيا منذ 2014، ومنذ نشأته الكروية جذب إليه الأنظار بفضل موهبته النادرة.

وقال ماركو ريوس، قائد دورتموند لمجلة «شبورت بيلد» فى وقت سابق «إنه فتى رائع، لكنى أعتقد أننا جميعا سنقدم له صنيعا إذا لم نتحدث عنه بهذه الصورة، أتمنى أن يتطور فى سلام».

رغبة ريوس يبدو أنها عفى عليها الزمن، حيث إنه رغم مساعى دورتموند لحماية موهبته الشابة من أعين الحساد، فإن ذلك لم يحول دون الإسراف فى الحديث عنه باستمرار فى وسائل الإعلام وفى الأوساط الكروية.

عندما اقترح دورتموند خلال اجتماع رابطة الدورى الألمانى أن يتم السماح بمشاركة اللاعبين فى سن السادسة عشرة بمباريات البوندسليجا، توجهت الأعين كلها صوب موكوكو.

وقال لارس ريكين، اللاعب السابق لدورتموند الذى سجل هدفا فى نهائى دورى أبطال أوروبا فى العشرين من عمره «يوسوفا لم يكن يتوقع أن يتم تغيير اللوائح».

خفض الحد الأدنى لأعمار اللاعبين فى البوندسليجا يعنى أن موكوكو قد يسجل ظهوره الأول عندما يكمل عامه السادس عشر فى 20 نوفمبر القادم، وهو الأمر الذى من شأنه أن يمنحه فرصة كسر الرقم القياسى لنورى شاهين اللاعب السابق لدورتموند الذى قطع خطوته الأولى فى دورى الدرجة الأولى وهو فى سن السادسة عشرة و335 يوما.

وتدرب موكوكو بالفعل مع الفريق الأول لدورتموند قبل أن يتسبب فيروس كورونا فى وقف النشاط الكروى.

وقال لوسيان فافرى مدرب دورتموند قبل توقف البوندسليجا «لدينا خطة له».

كونه أصغر اللاعبين سنا فى فريقه ليس بالشىء الجديد على موكوكو الذى بدأ مسيرته بالتسجيل فى مواجهة لاعبين أكبر منه سنا بكثير عندما كان يلعب فى سان باولى، قبل انتقاله لدورتموند فى 2016، حيث سجل 157 هدفا خلال 97 مباراة على مستوى قطاع الناشئين.

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وفى الموسم الحالى تصدر موكوكو قائمة هدافى دورى الناشئين بتسجيله 34 هدفا وتسع تمريرات حاسمة خلال 20 مباراة، رغم أنه واجه لاعبين أكبر منه بعامين.

وقال يورجن كولر مدرب فريق الشباب فى فيكتوريا كولن الفائز بلقب كأس العالم لصحفة كيلنر ستادانزيجر «موكوكو استثناء، لديه شيئا استثنائيا لا يمتلكه الكثير من اللاعبين، إنه تقريبا فى كل مباراة يلعب دورا حاسما».

السجل التهديفى للاعب الظاهرة أثار الكثير من علامات الاستفهام من جانب منافسيه بشأن إمكانية حدوث تلاعب فى تاريخ ميلاد موكوكو لكن الجهات المختصة فى هامبورج حصلت على شهادة ميلاد اللاعب من العاصمة الكاميرونية ياوندى فى 2016 ما بدد هذه الادعاءات.

ولعب موكوكو مع المنتخب الألمانى للناشئين تحت 16 عاما وهو فى سن الثانية عشر، وسجل أربعة أهداف، قبل أن يحصل على موافقة بإعفائه من المشاركة فى المباريات الدولية للناشئين، لكنه شارك مع المنتخب الألمانى للشباب تحت 19 عاما فى فبراير الماضى.

وأكد مايكل شونفيتز المدير المسؤول عن منتخبات الشباب فى ألمانيا أنه «الوقت المناسب لخطوة التطوير التالية فى المنتخب الوطنى الأول (بالنسبة لموكوكو)». من جانبه، أوضح جويدو شتريشباير مدرب المنتخب الألمانى تحت 19 عاما «من المذهل القدرة التى يمتلكها يوسوفا فى التعامل مع حالة الضجيج المحيطة به، إنه يتجاهل كل ذلك ويبقى تركيزه فقط على أرض الملعب، أرى ذلك مذهلا».