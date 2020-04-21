شكرا لقرائتكم خبر عن إيمرى تشان: مباريات الأشباح سيئة للغاية لكنها أفضل من التوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب نجم كرة القدم الألمانى الدولى إيمرى تشان عن اعتقاده بأن إقامة المباريات بدون جماهير «مباريات الأشباح» لا تمثل عائقا خاصة لفريقه بروسيا دورتموند فى ظل أزمة تفشى فيروس «كورونا» المستجد حاليا.

وأكد اللاعب فى مقابلة نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية، أن إقامة المباريات بدون جماهير كان «سيئا للغاية... ولكن فى ظل معاناتنا من تفشى وباء كورونا لبعض الوقت، من الأفضل إقامة المباريات بدون جماهير على عدم إقامتها كلية».

وعن الصراع على لقب الدورى الألمانى (بوندسليجا)، والذى يعتبره كان واقعيا بالنسبة لدورتموند، أشار اللاعب إلى أن إقامة المباريات بدون جماهير لا تمنح دورتموند أى أفضلية. وقال: «لكن الفرق الأخرى أيضا فى حال جيدة باستاداتها. هذا ليس منصفا لأى فريق. علينا أن نحاول الفوز فى مبارياتنا حتى إن كانت بدون جماهير».

ويحتل دورتموند المركز الثانى فى البوندسليجا حاليا بفارق أربع نقاط فقط خلف بايرن ميونخ حامل اللقب وبفارق نقطة واحدة فقط أمام لايبزج صاحب المركز الثالث. وقال تشان، 26 عاما: «سيكون الأمر صعبا بالطبع ولكننا سنواجه بايرن ولايبزج ضمن المباريات الباقية. ولهذا، ما زال أمامنا منافسون مباشرون. علينا الفوز فى هذه المباريات. إقامة المباريات بدون جماهير يجب ألا يكون عذرا». وترغب رابطة الدورى الألمانى فى أن تحدد مع الأندية يوم الخميس القادم كيفية استئناف الدورى بكل من الدرجتين الأولى والثانى خلال أزمة «كورونا» الحالية.

وما زال الأمل يراود المسؤولين عن كرة القدم الاحترافية فى استكمال الموسم قبل 30 يونيو المقبل من خلال مباريات الأشباح.

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