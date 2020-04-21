شكرا لقرائتكم خبر عن «اللاعبين المحترفين» تُسلّم «الرياضة» 850 ألف جنيه دعمًا لأندية المظاليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمجدى عبدالغنى، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وتناول اللقاء دراسة دعم لاعبى كرة القدم بأندية القسم الثانى، الثالث، والرابع، وذلك نظرا لتوقف النشاط الرياضى الكروى وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد. وأكد مجدى عبدالغنى أن جمعية اللاعبين المحترفين تبرعت بدعم 850 ألف جنيه للاعبى الكرة فى الدرجات الثانية والثالثة والرابعة كما تعهدت الجمعية بتخصيص مبلغ ١٥٠ ألف جنيه لصندوق تحيا مصر فى إطار المشاركة المجتمعية. شهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة من مجدى عبدالغنى بصفته رئيس الجمعية، وعمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، والدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الشباب والرياضة، إضافة إلى اللواء عبدالمنعم الحاج، رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين القدامى للاتفاق على آلية تقديم الدعم المالى للمتضررين.

من جانبه ثمن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الدور الكبير لجمعية اللاعبين المحترفين مجدى عبدالغنى فى تقديم الدعم المادى للاعبى كرة القدم بدرجاته المختلفة، فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا التى أثرت على جميع مناحى الحياة عالميا. وأكد وزير الرياضة أن الوزارة تقوم بدورها المجتمعى والخدمى على مستوى القطاعين الشبابى والرياضى، خصوصا وقت الأزمات، موضحا أن هناك مساعى حثيثه لإنشاء صندوق خاص للرياضيين والعاملين فى المجال الرياضى والأندية الصحية حتى يكون داعما لهم فى الأزمات، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم «٥٤» لسنة ١٩٧٥ بشأن صناديق التأمين الخاصة.