شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بـ«الناشئين» لضبط أسعار اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، برنامجا تدريبيا جديدا للاعبى الفريق لخوضه فى المنزل، واستقر المدير الفنى للفريق على إرسال برنامج تدريبى للاعبين، وقرر المدير الفنى أن تتراوح فترة التدريب ما بين 45 دقيقة و60 دقيقة، وسيتابع الجهاز الفنى للفريق الأبيض مدى التزام اللاعبين بالبرنامج التدريبى الموضوع لهم فى ظل توقف النشاط الرياضى.

فيما طلب مجلس الإدارة من كارتيرون انتقاء مجموعة من العناصر المميزة بقطاع الناشئين بقلعة ميت عقبة ليدعم بها الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لضبط أسعار اللاعبين، وأوضح المدرب الفرنسى لجهازه المعاون أنه يرغب فى إعداد تقرير شامل عن مواهب قطاع الناشئين لتنمية مهاراتهم وتعزيز الفريق الأول بهم، عند عودة النشاط الرياضى المتوقف خلال الفترة الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا.

فيما لجأ كارتيرون لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق «واتس آب»، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون، يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث طلب إنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق «واتس آب» للاعبين، حتى يتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين.

ويحرص لاعبو الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية، خصوصا فى شهر رمضان المعظم، وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا، المتوقف حاليا فى معظم دول العالم لتجنب ذلك الفيروس.

كما يحرص كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبون فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

من جانبه، قال أمير عبدالعزيز، مدرب الفريق: «نتابع تنفيذ اللاعبين للبرنامج التدريبى بشكل يومى وننتظر إمكانية عودة المنافسات فى أى وقت، وصلنا لمستوى رائع قبل التوقف ولا نرغب فى فقدان الحالة البدنية».

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