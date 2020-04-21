شكرا لقرائتكم خبر عن صراع عبدالله السعيد والنقاز ليس النهاية.. نزاعات اللاعبين والأندية عرض مستمر (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أزمات عديدة شهدتها الأيام الأخيرة بين اللاعبين وأنديتهم السابقة فى مصر، حيث ألقى نزاع عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز الحالى والأهلى السابق، مع النادى الأحمر بظلاله على الساحة الرياضية فى مصر بعد إعلان «فيفا» أنه غير منوط بشكوى النادى الأهلى ضد السعيد بخصوص الشرط الجزائى لانتقاله من أهلى جدة لبيراميدز، كذلك أزمة التونسى حمدى النقاز مع ناديه السابق الزمالك وتغريم فيفا للنادى الأبيض مليونا و300 ألف دولار مع إمكانية استئناف الزمالك على الحكم.

التقرير التالى سوف نرصد من خلاله أشهر النزاعات بين اللاعبين وأنديتهم السابقة، التى شهدتها الكرة المصرية فى السنوات القليلة الأخيرة.

يفر الحارس عصام الحضرى هاربا من صفوف الأهلى فى موسم 2008- 2009، متجها إلى سيون السويسرى ويتقدم النادى الأحمر بشكوى ضده فى المحكمة الدولية ويعلن «فيفا» إيقاف الحارس 4 أشهر.

ويتكرر الأمر مع الإيفوارى كوليبالى الذى هرب من الأهلى قبل 3 سنوات بداعى اضطهاده دينيا، ويشكوه النادى ويعلن «فيفا» إيقافه.

محمود كهربا لاعب الزمالك السابق والأهلى الحالى يفر من صفوف النادى الأبيض مستندا لعدم توثيق عقده فى اتحاد الكرة المصرى، قبل أن ينفى مسؤولو الزمالك الواقعة ويقرون بهروبه من النادى وما زالت القضية عالقة حتى الآن ولم يتم الفصل فيها.

رباعى الزمالك الأجنبى كريم العبد وأجوجو وموندومو ورزاق أوتوماسى، رحل كل منهم عن صفوف النادى الأبيض بسبب أزمة المستحقات فى ولاية ممدوح عباس، رئيس النادى السابق، وتقدم الرباعى بعدة شكاوى فى الفيفا ضد النادى وتم الحكم بالحصول على مستحقاتهم التى تمت جدولتها.

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