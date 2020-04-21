شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى والنقاز وبو طيب وكهربا أبطال فيلم "عاوز حقى" فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية رفض مسئولي النادى الأهلى الحلول الودية مع الصفاقسى التونسى فى أزمة النيجيرى جونيور أجاى لاعب الأهلى، وأصرت الإدارة الحمراء على المُضى قُدماً فى تصعيد القضية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حفاظاً على حقوق النادى.

لينضم الأهلى إلى قائمة "عايز حقى" فى الرياضة المصرية، فى الفترة الأخيرة، و الزمالك بسبب كهربا، وحمدى النقاز وخالد بو طيب.

الأهلى وأجاى

قدم الأهلى شكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد الصفاقسى لاسترداد 100 ألف دولار، تمثل باقى مبلغ 125 ألف دولار تم تحويله للنادى التونسى من الأهلى قبل عدة سنوات عن طريق الخطأ، ويتعلق بصفقة النيجيرى جونيور أجاى لاعب الأهلى الحالى والصفاقسى السابق.

وبدأت الأزمة حينما حول مجلس الأهلى السابق، برئاسة المهندس محمود طاهر، 125 ألف دولار للصفاقسى بـ"طريق الخطأ"، حيث كان مُقررًا تحويل هذا المبلغ لنادى ليون النيجيرى عبارة عن حق رعاية جونيور أجاى.

وحاول مجلس الأهلى الحالي، برئاسة محمود الخطيب، استرداد مبلغ 125 ألف دولار من الصفاقسى بالطرق الودية طوال الأشهر الماضية وقام النادى التونسى بتحويل 25 ألف دولار فقط وظل يُماطل الأهلى فى دفع باقى المبلغ قبل أن يطلب تقسيط الـ100 ألف، وهو ما رفضه الأهلى تماماً وقرر تصعيد القضية للفيفا.

الزمالك وبو طيب

استقر مسئولو الزمالك على مُطالبة المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأبيض السابق، بسداد تعويض بعد فسخ عقده نظرًا لانقطاعه عن الانتظام فى تدريبات الفريق ورفضه خوض عملية جراحية للعلاج من إصابة الركبة.

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واستند الزمالك شكواه ضد المغربى بوطيب، إلى أن انقطاعه عن الفريق أدى إلى وقوع أضرار فنية ومالية على نادى الزمالك، وذلك فى الشكوى المقدمة ضد اللاعب فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى إطار تحركات النادى الأبيض لحسم كل ملفات قضايا الأجانب خلال الوقت الحالى.

وقرر مسئولو الزمالك، الاحتفاظ بحق النادى فى شكوى المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، بعد رفض اللاعب إجراء عملية جراحية عقب الإصابة التى تعرض لها فى الركبة ما أدى إلى فسخ النادى للتعاقد معه، بعد إرسال 6 إنذارات له على مقر إقامتها بشأن انقطاعه عن الانتظام فى ناديه وعدم الرد على الاتصالات التى جاءت من جانب إدارة الكرة بالنادى معه من أجل تجهيزه طبياً بصورة لائقة.

كهربا والزمالك

تقدم الزمالك بشكوى ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق والأهلى الحالى، إلى الاتحاد الدولى "فيفا" والتى اتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

وتقدم الأبيض بشكوى أخرى لاتحاد الكرة يطالب فيها بالتحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها ومن المنتظر أن يفصل بها الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على رد الأهلى واللاعب.

ويتسلح الزمالك بالتصريحات التى أدلى بها الثنائى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ووليد العطار المدير التنفيذى الحالى للاتحاد بشأن صحة موقف الزمالك بشأن ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادى الأبيض وتوثيقه بشكل سليم فى الموعد القانونى.

النقاز

رحل حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق عن الفريق وفسخ تعاقده من طرف واحد، وحصل على حكم من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم النادى الأبيض مليون و300 ألف دولار، قيمة المتبقى من عقده ومكافآت مستحقة ، وتحركت إدارة الزمالك سريعًا لإيقاف تلك الغرامة الموقعة على النادى، بطلب حيثيات الحكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إلى جانب تقديم ملف كامل للطعن على ذلك الحكم والغرامة، ويتضمن الملف الإشارة إلى أى وثيقة تخرج من الزمالك ليست بتوقيع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، تكون غير صحيحة، خاصة أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أنابه فى التوقيعات المختلفة الخاصة بالفريق الأول .