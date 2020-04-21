شكرا لقرائتكم خبر عن "معلول مش لوحده".. أجانب عشقوا الكيان ودامت صلتهم بالأهلى رغم الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى، قلوب جماهير القلعة الحمراء، ونجح فى أن يحظى بشعبية ضخمة، خاصة بعدما أظهر مدى حبه للكيان وكشف عن تضحياته بعروض خيالية من الناحية المادية من أجل البقاء داخل جدران النادى الأحمر، وردد مقولة: "اللي يحب الأهلي الجمهور عمره ما ينساه" ليدخل قلوب الأهلاوية من أوسع أبوابه.

معلول ليس الأول أو الأخير من الأجانب المحترفين فى الأهلي الذين يحظون بحب جماهيرى ضخم، بل هناك عدد من اللاعبين الأجانب ما زالت علاقتهم بالأهلي لم تنقطع رغم اعتزالهم وتركهم المستطيل الأخضر، ونرصد أبرزهم فى الأسطر التالية.

أنيس بوجلبان

التونسى أنيس بوجلبان الذى انضم للأهلي قادمًا من الصفاقسى التونسى عام 2006 – 2007 ارتبط بعلاقة وطيدة مع الكيان الأحمر رغم رحيله ولعبه فى أندية الخليج الإماراتى والنادى الأفريقى، وظل بوجلبان حتى وقتنا هذا يتغنى بالفترة التى قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، بل وعمل على تقديم أفضل اللاعبين للفريق، وكان أهم الناصحين لعلى معلول بالانضمام للفريق الأحمر وتفضيله على الاحتراف الخارجى.

أحمد فيليكس

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من أبرز المهاجمين الغانيين الذين لعبوا فى الأهلى بفترة التسعينيات، نجح فى جذب حب الجماهير من خلال أهدافه ولمساته الحاسمة، وشكل ثنائية خطيرة ورائعة مع حسام حسن، وبعد رحيله عن القلعة الحمراء لم تنقطع علاقته وأنشأ اكاديمية كرة قدم خاصة وسعى جاهدًا لخدمة الأهلي من خلالها.

فلافيو أمادو

فلافيو مهاجم أنجولي ضمه الأهلي عام 2005 ولد من رحم المعاناة وشهدت بدايته مع الفريق صعوبة كبيرة، حتى أصبح المهاجم الأول للشياطين الحمر، ونجح في تسطير تاريخًا كبيرًا مع القلعة الحمراء بعد أن توج بلقب دوري أبطال أفريقيا أكثر من مرة مع الفريق، بجانب الدوري والكأس والسوبر والسوبر الأفريقي، وبعد رحيله لم تنقطع صلته بالكيان الأحمر وأصبح يقوم بالزيارة على فترات بخلاف مساعدته للنادى من أجل اكتشاف لاعبين على أعلى مستوى يتم تدعيم صفوف الفريق عن طريقهم.

سيباستياو جيلبرتو

واحد من أبرز اللاعبين فى الجبهة اليسرى، الأنجولي سيباستياو جيلبرتو الذي ضمه الأهلي في عام 2001 من فريق بترو أتليتكو الأنجولي، تربع على عرش قلوب الجماهير وحظى بشعبية جارفة بفضل لمساته الساحرة، وثنائياته مع مواطنه فيلافيو، بخلاف أخلاقه العالية والتزامه وعدم إثارة أى أزمة خلال فترة تواجده بالقلعة الحمراء، ورغم رحيله إلا أن زيارته للأهلى لم تنقطع، بجانب أنه ساعد الأهلي كثيرا في صفقة مواطنه جيرالدو دا كوستا.