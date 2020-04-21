طاهر أبو زيد يكشف كواليس حل مجلس حسن حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، كواليس قرار حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي قبل أكثر من ستة أعوام، مؤكدا أنه تم تأجيله وليس إلغائه.

وكان طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشئون الرياضة وقتها، أصدر قرار في يناير 2014 بحل مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي وتعيين مجلس جديد برئاسة عادل هيكل لحين إجراء انتخابات النادي، قبل أن يقرر حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، وقف تنفيذ القرار بعد دقائق من صدوره.

وقال أبو زيد، في ضيافة برنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "أديت دوري على أكمل وجه عند إصدار حل مجلس الأهلي".

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وأضاف: "قرار حل مجلس الأهلي لم يُلغ ولكن تم تأجيله، هناك فارق بينهما".

وأكمل: "الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري الأسبق، اتصل بي أكثر من مرة وكان يميل دائما للتهدئة وحاول إثنائي عن القرار، لكني قلت له الورق الذي أمامني يمنعني".

وتابع: "أخطرت الأهلي في خطاب رسمي ومنحته مهلة لمدة شهر وأرسلت لجان تفتيش إلى النادي من أجل الإشراف".

وأتم أبو زيد قائلا: "كان قرار موضوعيا، مجلس إدارة الأهلي لم يكن منتخبا وانتهت مدته، صممنا لائحة لكنها قوبلت بمجموعة الشر لأن القرارات لم تكن على أهوائهم، وخاطبوا الجهات الخارجية لمزيد من الضغط علينا".