فرج عامر: أتمنى عودة الدوري لرفع معنويات الشعب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

تمنى محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري عودة بطولة الدوري المصري الممتاز للحياة من جديد لرفع معنويات الشعب المصري.

وفي تصريحات لقناة "صدى البلد" عبر برنامج "الماتش" قال فرج عامر :"أتمنى عودة الدوري ولو طالت مدة الغياب، وذلك من أجل عودة الحياة لطبيعتها، ورفع معنويات الشعب المصري".

وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز لفترة مؤقتة ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها جمهورية مصر العربية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والذي صُنف كوباء عالمي.

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وأضاف فرج عامر :"كرة القدم أهميتها تأتي بعد الماء والهواء مباشرةً بالنسبة للمجتمع المصري، وكذلك في كل أنحاء العالم، الشعب المصري يُحب كرة القدم ويُحب متابعتها، فهي ترفع من معنوياته وتقلل من الضغوطات المُلقاة عليه".

وعن تخفيض عقود اللاعبين قال فرج عامر :"لن نجبر اللاعبين على تخفيض عقودهم، إذا قاموا بتخفيض رواتبهم فسيحدث هذا بشكل اختياري فقط، لكن حمادة صدقي مدرب الفريق تنازل بالفعل عن نصف راتبه، وجهازه الفني عن الربع".

وأنهى فرج عامر :"دفعنا 65% من رواتب الموظفين والعاملين في النادي، وسندفع النسبة المتبقية خلال الأسبوع المقبل، لكن ليس لدينا الآن أي مديرين فنيين في كل الألعاب باستثناء فريق كرة القدم الأول فقط".