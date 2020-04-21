شريف إكرامي يشيد بـ عماد متعب

قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يوجد أي مهاجم خطير مقارنة بعماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقًا.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أنه لعب أمام مهاجمين داخل مصر وخارجها ولكنه لم يجد أخطر من عماد متعب، وذلك خلال تدربهم

في الأهلي.

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وأوضح: "ربما هناك مهاجمين مميزين ولكن المهاجم المرعب عماد متعب كنت أشعر بالخوف ولا أتوقع الزاوية التي يسدد فيها خلال التدريبات".

وتابع: "مواجهة الترجي في 2012 الأصعب في حياتي.. ويليها لقاء الهزيمة بسداسية أمام غانا"