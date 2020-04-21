كيكي سيتين: أحب لاوتارو مارتينيز ولكني لست متحمسًا لقدومه إلى برشلونة

أصر مدرب نادي برشلونة “كيكي سيتين” على أن لاعبين مثل “لاوتارو مارتينيز” و”نيمار جونيور” هم دائمًا أهداف مثيرة للاهتمام؛ بسبب جودتهم والإمكانيات التي يتمتعان بها، ولكنه أكد على أنه لا ينتظر بلهف التعاقدات الكبيرة.

وقال مدرب بيتيس السابق إن أزمة فيروس كورونا يمكن أن تبقي السوق في خطر، خاصة أن الفرق الكبرى في كرة القدم لا تستطيع سد احتياجاتها الداخلية، فما بالك بدفع مئات الملايين، من أجل تعاقدات جديدة.

وأخبر سيتين “أوندا سيرو” قائلاً “حول التعاقد المحتمل مع بعض اللاعبين، نحن نتحدث، لكن الوضع الحالي سيجعل كل شيء معقدًا للغاية، الأوضاع المادية في العالم كله ليست مبشرة بأي خير”.

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وردا على سؤال عن لاوتارو، قال سيتين “نحن نتحدث عن التعاقدات ولكن هذا الوباء سيشترط الكثير من الأشياء؛ لأن الوضع الاقتصادي للأندية سيكون معقدًا، لست متشائمًا أو متفائلًا بخصوص لاوتارو، أحب الأرجنتيني، مثلما أحب جميع اللاعبين الكبار، لكنني لست متحمسًا لأي لاعب”.

ثم تطرق للحديث بخصوص عودة نيمار حين قال “من الصعب اقتصاديًا الوصول إلى لاعبين من هذا المستوى، سنرى كيف تسير الأمور مع العقود بعد 30 يونيو، ولكن يجب الرجوع لبعض الأمور الاقتصادية التي تفرض صعوبات كثيرة”.

يذكر أن إدارة برشلونة من المنتظر أن تخسر ما يعادل 100 مليون يورو في غضون الأربعة أشهر القادمة، نتيجة توقيف المباريات بسبب تفشي فيروس “كورونا”، الذي أضر بمصالح النادي الكتلوني، وبمصالح أندية كرة القدم بوجه عام.