بأوامر من تركي آل الشيخ .. ألميريا يظهر أقوى من برشلونة وريال مدريد ويُنقذ رواتب اللاعبين

رفض نادي ألميريا الإسباني النهج لذي انتهجته أغلب أندية إسبانيا وكرة القدم الأوروبية، بتخفيض رواتب نجوم الفريق الأول، لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أشهر، لتجنب الخسائر المالية التي خلفها تعليق الموسم بسبب تفشي فيروس “كورونا“.

وأصدر فريق الدرجة الثانية الإسباني بيانًا عبر حساباته الرسمية، يؤكد من خلاله تمسكه بدفع كامل الرواتب، سواء للاعبين أو للأجهزة الفنية والإدارية، وكذلك موظفي النادي، بأوامر من تركي آل الشيختحت رعاية المالك الجديد “تركي آل الشيخ“.

وأعطى الرجل السعودي أوامره لساعده الأيمن “محمد العاصي” بضرورة الحفاظ على الوضع المالي داخل الفريق، على أن يتحمل من نفقته الخاصة كامل الخسائر الناتجة عن تعليق المباريات، وعدم الحصول على عوائد رعاية أو بث للقاءات.

وجاء بيان ألميريا على النحو التالي ” يريد نادي ألميريا، بتوجيهات من المستشار تركي آل الشيخ، مالك النادي، أن يوضح أنه لم يخفض رواتب لاعبي فريق الكرة والموظفين ولن يفعل هذا في المستقبل”.

يذكر أن عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد أصدرا بيانات رسمية أكدا من خلالها تخفيض أجور نجوم الفريق، تماشيًا مع الأزمة المادية المتوقعة، وخسارة 100 مليون يورو متوقعة من ميزانية كل نادٍ، وهو نهج ابتدعه فريق يوفنتوس عملاق إيطاليا، والذي أعلن توفيره لمبلغ يتجاوز الـ90 مليون يورو من تخفيض أجور نجومه.