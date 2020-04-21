نجمان من آرسنال كانا سبب رفض اقتراح تخفيض رواتب اللاعبين

خذل نجوم آرسنال إدارة فريقهم، حين رفضوا اقتراح تقليص رواتبهم، تماشيًا مع الأزمة المادية المنتظرة نتيجة تفشي “فيروس كورونا“، وتعليق منافسات كرة القدم الإنجليزية.

ووفقًا لمراسل صحيفة “ذا أتليتيك” ديفيد أورنستاين ، وافق 25 من أصل 27 عضوًا في الفريق الأول في أرسنال على خفض أجورهم بنسبة 12.5 ٪ لمدة عام.

وأضاف أورنستاين أن النادي لم يطلب الحد الأدنى من اللاعبين للموافقة على هذا الإجراء، وأقر أنه سيأخذ بهذا الاقتراح إذا كانت نسبة الموافقة 100٪، ولكن هذا لم يحدث، ورفض لاعبان الاقتراح جملة وتفصيلاً.

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يشير أورنشتاين إلى أن 13 لاعبًا فقط وافقوا مبدئيًا على خفض الأجور ، ومع ذلك يقترح أن 12 من أصل 14 الذين عارضوا الاقتراح قد عكسوا قرارهم في نهاية المطاف بعد تدخل المدرب “ميكيل أرتيتا”.

في حين أن اللاعبين الذين رفضوا اقتراح النادي لا يزالون بدون اسم، فمن الواضح أنه لا أحد يعرف السبب وراء قراراتهم ، إلا أنه يبدو من العدل الحكم على أي منهما، فقد يكون لديهم سبب أكثر من كاف لرفض قطع راتبهم، على الرغم من بحث الجماهير عن اسم النجمين.

يذكر أن اختبار مدرب المدفعجية الإسباني كان “إيجابيًا” لـ كوفيد-19 مما أدى في النهاية إلى تعليق رزنامة كرة القدم الإنجليزية قبل أكثر من شهر بقليل، ثم تعافى قائد ارسنال السابق، منذ ما يقارب أسبوعين، وانتظر عودة التدريبات مرة أخرى.