برشلونة ينجو من دفع 35 مليون يورو إلى نادي ليفربول

نجا نادي برشلونة من دفع مبلغ قيمته 35 مليون يورو إلى إدارة فريق ليفربول، كجزء من حوافز متفق عليها في عقد شراء اللاعب البرازيلي “فيليب كوتينيو” قبل عامين.

وفقًا لصحيفة “ميرور” يمكن أن يفقد ليفربول فرصة كبيرة لربح مبلغ من المال يتعلق بالأداء بقيمة 35 مليون جنيه استرليني، من انتقال فيليب كوتينيو إلى برشلونة، حيث يكافح الكتالونيون من أجل الحصول على المال خلال أزمة فيروس كورونا.

وغادر النجم البرازيلي إلى برشلونة في 2018 بعد خمس سنوات ناجحة في إقليم ميرسيسايد، ولكن الصفقة كانت كارثة لكل من النادي واللاعب، مع عدم الخروج منه بسمعة جيدة إلى فريق بايرن ميونخ.

ويقضي كوتينيو فترة إعارة حاليًا مع عمالقة الدوري الألماني، إلا أن الألمان ليسوا حريصين على جعل الصفقة دائمة، بعد رفض البايرن تفعيل البند الموجود في العقد بحق الشراء.

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وتضمنت الصفقة التي اتفق عليها ليفربول مع برشلونة العديد من الإضافات المتعلقة بالأداء، حيث كانت إدارة بطل أوروبا تعتقد أنها قابلة للتحقق بشكل واقعي، ولكن البعض منها لم يُفعل حتى الآن.

ومن ضمن البنود التي لم تفعل، كان هذا الذي سيضمن 35 مليون جنيه إسترليني إضافية لليفربول، الذي وقّع مع كوتينيو بمبلغ 8.5 مليون يورو فقط من الإنتر.

وكان البند يتعلق بنسبة مشاركة كوتينيو مع برشلونة في أول عامين، وبما أن كوتينيو ابتعد عن الفريق الكتلوني، ولم تكن نسبة مشاركته مرتفعة، لن يحصل ليفربول على المبلغ المتفق عليه، كما أوضحت صحيفة “الميرور” في عددها الصادر يوم الاثنين.