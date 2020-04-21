شكرا لقرائتكم حمادة طلبه يكشف مخطط حسام حسن لاستبعاده من المنتخب ودور صلاح في اعادته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة طلبه نجم الزمالك الأسبق ان حسام حسن المدير الفني الشهير تسبب في أزمة كبيرة له بالمنتخب الوطني الأول كادت أن تطيح به من صفوف الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية الجابون 2017.

قال حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس: "حين كنت لاعبا مع المصري ويتواجد وقتها مع منتخب مصر، تسبب خطاب من حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي وقتها في عدم تواجده في أمم أفريقيا 2017.

أضاف حمادة طلبة: " بعد انضمامي للمنتخب في ولاية هيكتور كوبر ، ارسل حسام حسن خطاب يفيد بانني غير ملتزم في التدريبات وهذا غير صحيح، وحين ذهبت لمعسكر المنتخب تحدث معي أسامة نبيه بشأن وصول خطاب من المصري يفيد بعد تواجده في التدريبات منذ فترة وعدم التزامه، الأمر الذي تسبب في اعادة تفكير جهاز المنتخب حول مشاركتي في أمم أفريقيا بالجابون 2017".

وأوضح، أن هذا الخطاب أنهى على مستقبله مع منتخب مصر، وتسبب في عدم تواجده بعدما بذل جهدا طوال الموسم الذي كان يسبق اقامة البطولة، وأن محمد صلاح كان سبب تواجدي في الجابون بعدما تحدث معي وباقي اللاعبين بضرورة تواجدي هناك من باب التكريم، لكني كنت حزين لعدم مشاركتي رغم تواجدي مع البعثة في الجابون".