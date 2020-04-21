شكرا لقرائتكم أعضاء سابقون باتحاد الكرة يجرون اتصالات لدعم الرأي المطالب بإلغاء بند الـ8 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ عدد من أعضاء اتحاد الكرة السابقين والذي ينطبق عليهم بند ال8 سنوات وعدم أحقيتهم في الترشح للانتخابات المقبلة و القيام بجولات انتخابية واتصالات تليفونية لعدد من الأندية من أعضاء الجمعية العمومية علي أمل إلغاء بند ال8 سنوات خلال الجمعية العمومية المقرر إقامتها حتي الان في شهر يونيو المقبل خاصة ان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يشترط موافقة الجمعية العمومية علي اللائحة والتي من بينها بند ال8 سنوات متصلة الذي قد تم تطبيقه في الانتخابات الماضية واستبعد علي اثرها محمود الشامي ولكن هناك محاولات من قبل عدد من أعضاء الجبلاية السابقين ممن ينطبق عليهم البند بإجراء اتصالات شبه دورية وتم الاتفاق مع عدد كبير من الأندية علي إلغاء بند ال8 سنوات وبالتالي أحقيتهم في الترشح للانتخابات المقبلة.

وينطبق بند الـ 8 سنوات علي أعضاء اتحاد الكرة السابقين وهم احمد مجاهد وسيف زاهر و خالد لطيف و عصام عبد الفتاح بعد تواجدهم مع مجلس جمال علام ثم محلس هاني ابو ريدة.

وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن انتخابات الجبلاية ستقام بعد اعتماد اللائحة الجديدة مشيرا إلى أن الأقرب عقدها فى شهر أغسطس المقبل، مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه لا يعلم شيئا عن قرار التمديد للجنة الخماسية لمدة سنة كما تردد مؤخرا.