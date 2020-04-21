طاهر أبو زيد: البدرى الأنسب للمنتخب.. وحسام حسن قادر علي تدريب الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق، اختار حسام البدري لتدريب منتخب مصر اختيار مناسب، وأمامه مهمة صعبة ويحتاج لإعادة الاوراق، ويستطيع تجاوز المرحلة الحالية.
ولم يستبعد أبو زيد أن يتولى حسام حسن تدريب الأهلي، لاسيما وأن رحلته مقبولة جدا وتاريخه مع الأهلي ومنتخب مصر مشرف ولابد أن يوضع في الخيارات وهو لديه رغبة وحلم في تدريب الأهلي، ولديه من الخبرات الكثير الذي يسمح له بذلك والمسألة ليست صعبة، وفي النهاية لكل مقال مقال.
ووجه رسالة إلى جماهير الأهي: "ستظل اللاعب رقم واحد في منطومة الأهلي وسر الانتصارات والكلام لا يوفيك حقك وأنت صانع الانتصارات الحمراء الحقيقي، وأنت سر نجاحنا حتى خارج الملعب، والانتماء يشعرنا بالفخر.
وأضاف نجم الأهلي السابق انه لم يكن يتوقع الخسارة الثقيلة التي تلقها المنتخب الوني من غانا في تصفيات كأس العالم 2014، مشيرا إلى أنه عاش أسوأ يوما في حياته يوم الهزيمة التاريخية من غانا.
وواصل وزير الرياضة الاسبق ، فكرت في إقالة الجهاز الفني بعد فضيحة كوماسي خلال التواجد بالطائرة، ولكن اقتنعت بان الجهاز سيقدم على هذه الخطوة بسبب هذه الفضيحة، وأرى أن اللاعبين لم يكونوا مهيأين لهذه المباراة.
أشار: كنت على مسافة واحدة من جميع الأندية سواء الأهلي أو الزمالك، واللائحة الخاصة بي وبند الثماني سنوات خلق حالة من تجديد الدماء في كثير من الأندية، مضيفا: أقدر الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة الحالي باعتباره اداري ناجح ولو خير على الاستعانة بأحد الشخصيات من الوزراء الساقين سيكون صبحي بكل تأكيد.
وتابع أنه تلقى اتهامات بعدم صرف مكافأة فوز الأهلي بلقب بطولة إفريقيا رغم أنه لا يوجد لائحة تجبرني على ذلك، ولكن قام الوزير الذي كان يتولى قبلي بصرفها، بخلاف أن الأهلي ليس بحاجة لمبلغ المليون جنيه.
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