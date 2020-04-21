شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر أبو زيد: لاخلافات مع الخطيب.. ولم أكن أتوقع منصب وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق على أنه ليس هناك ثمة خلاف مع محمود الخطيب، ولا يوجد خلاف شخصي، والإدعاءات أنه كان خلاف منذ أن كنا في الملاعب وحتى الآن غير صحيح، ولم يحدث بيننا ثمة خلاف وأية ادعاءات ليست لها معنى، وأساند مع أي شخص يدير الأهلي.

وعن حقيقة دعم محمود طاهر ضد محمود الخطيب، قال مارادونا النيل في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، : أنا كنت أساند مجلسا أصبح واقعا، على بين مجلس يستعد لخوض انتخابات، وأرى أن محمود طاهر هو الأفضل بفضل معاشرتي له والعمل سويا في مجلس إدارة الأهلي، وهذا ليس تقليلا من أحد أو تحمل عداءا لأحد، موضحا أن الجهة الإدارية كانت متحلمة ضده وتضع العراقيل لمحمود طاهر من أجل افشاله".

أضاف أن الجمعية العمومية كان لها رأي آخر وجاءت بمحمود الخطيب وقائمته لذا وجب علي مساندته، ورحلة مجلس الخطيب لم تكتمل ولكن أرى أنه يسير بشكل جيد، بدليل أن فريق الكرة يسير بشكل جيد ونجحت الإدارة في التعاقد مع مدرب جيد ونال ثقة الجماهير الحمراء وأنا منهم.

أردف أنه سيدعم الخطيب وقائمته في الانتخابات القادمة لو حقق نفس النجاحات والاستقرار الذي أحدثه محمود طاهر خلال ولايته السابقة.