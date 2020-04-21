شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب تقريرًا عن أوزان لاعبى الزمالك فى توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، من جهازه المعاون، إعداد تقرير مفصل عن أوزان اللاعبين خلال الوقت الحالى وكذلك معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم ومدى التزامهم بخوض التدريبات بصورة يومية وحالة كل لاعب خلال الوقت الجارى فى ظل توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ولجأ كارتيرون، لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث طلب بإنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب" للاعبين، حتى يتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين.

ويحرص لاعبى الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا المتوقف حاليا فى معظم دول العالم لتجنب ذلك الفيروس.

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كما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.