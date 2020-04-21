شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد للتسجيل فى بطولة كاراتيه أون لاين بالفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم عملية التسجيل وإرسال البيانات الخاصة باللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة كاراتيه أون لاين التى ينظمها اتحاد الكاراتيه بعد غدٍ الخميس، عن طريق الفيديو كونفرانس بمحافظة الدقهلية.

وينظم اتحاد الكاراتيه بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تنفيذ بطولة كاراتيه أون لاين بالفيديو كونفرانس لمراكز شباب محافظة الدقهلية.

تقام البطولة فى منافسات الكاتا بنين، للمرحلة السنية تحت 18 عاما، وبمشاركة لاعب واحد فقط من كل مركز شباب، على أن يتم تنفيذ البطولة من المنزل، ويتم الاختبار عن طريق الفيديو كونفرانس، ويقوم بتحكيم البطولة محكمين معتمدين من اتحاد اللعبة، يتم تصعيد الأول والثانى لبطولة محافظة الدقهلية.

ويدار اتحاد الكاراتيه بواسطة 4 موظفين فقط يذهبون للاتحاد لتسيير الأعمال، عبارة عن المدير المالى والمدير التنفيذى وموظفين آخرين بالتناوب بين موظفى الاتحاد، لتقليل عدد الموظفين فى مكان واحد، وبالنسبة لرئيس الاتحاد يذهب إلى الاتحاد حال استدعى الأمر ذلك.

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وشهدت الأيام الماضية مخاطبة الاتحاد للوزارة لتعويض المدربين غير المؤمن عليهم خلال فترة توقف النشاط، خاصة أنه ليس لديهم مصدر رزق، وهو ما قامت به الوزارة على أكمل وجه.

كما تم البدء فى مناقشة لائحة صندوق الزمالة ولائحة المدربين واللائحة المالية للاتحاد ولائحة شئون اللاعبين ولائحة الاختبارات أيضا.