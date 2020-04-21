شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يجدد عقد ألفونسو ديفيز حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الإثنين، تجديد عقد لاعبه الكندي الصاعد ألفونسو ديفيز حتى عام 2025.

ونشر الموقع الرسمي لبايرن ميونخ صورة تجمع كل من أوليفر كان، عضو المجلس التنفيذي للنادي، وحسن صالح حميدزيتش، مدير الكرة، وكارل هاينز رومينيجه، رئيس مجلس الإدارة، وهم يرتدون كمامات أثناء جلوسهم على طاولة المفاوضات مع اللاعب الكندي خلال مراسم توقيع العقود.

وقال اللاعب في تصريحات نقلها الموقع: «أنا سعيد للغاية. بايرن ميونخ هو واحد من أفضل الأندية في العالم، وبالنسبة لي، كان حلمًا لي أن ألعب هنا. شعرت بالسعادة منذ اليوم الأول. أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب مع هذا النادي. عقلية الرغبة دائما في الفوز بكل شيء في الحمض النووي للبايرن».