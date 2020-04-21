شكرا لقرائتكم أبو زيد: فضيحة كوماسي أسوأ يوم في حياتي.. وفكرت في إقالة جهاز المنتخب في الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق انه لم يكن يتوقع الخسارة الثقيلة التي تلقها المنتخب الوني من غانا في تصفيات كأس العالم 2014، مشيرا إلى أنه عاش أسوأ يوما في حياته يوم الهزيمة التاريخية من غانا.

قال مارادونا النيل في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، فكرت في إقالة الجهاز الفني بعد فضيحة كوماسي خلال التواجد بالطائرة، ولكن اقتنعت بان الجهاز سيقدم على هذه الخطوة بسبب هذه الفضيحة، وأرى أن اللاعبين لم يكونوا مهيأين لهذه المباراة.

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أشار: كنت على مسافة واحدة من جميع الأندية سواء الأهلي أو الزمالك، واللائحة الخاصة بي وبند الثماني سنوات خلق حالة من تجديد الدماء في كثير من الأندية، مضيفا: أقدر الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة الحالي باعتباره اداري ناجح ولو خير على الاستعانة بأحد الشخصيات من الوزراء الساقين سيكون صبحي بكل تأكيد.

أضاف أنه تلقى اتهامات بعدم صرف مكافأة فوز الأهلي بلقب بطولة إفريقيا رغم أنه لا يوجد لائحة تجبرني على ذلك، ولكن قام الوزير الذي كان يتولى قبلي بصرفها، بخلاف أن الأهلي ليس بحاجة لمبلغ المليون جنيه.