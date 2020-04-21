شكرا لقرائتكم حمادة عبد اللطيف: رفضت باريس سان جيرمان من أجل جماهير الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أنه رفض عرضا من فريق باريس سان جيرمان من أجل حبه لجماهير الزمالك التي ارتبط بها.
وقال حمادة عبد اللطيف خلال حواره مع طارق يحيى في برنامج "وملكاوى"، أنه تلقى عرضين للاحتراف أحدهما من باريس سان جيرمان، والآخر من فريق ياباني قالى حط الفلوس اللى انت عاوزها ورفض ذلك حبا في نادى الزمالك وجماهيره التي كانت تغنيلى في المدرجات.
وعن أول مباراة، قال نجم الزمالك السابق، إن أول مباراة خاضها مع الزمالك كانت أمام المنيا في المنيا وانتهت بالتعادل 2/2 في موسم 82/83، وبعدها بدأت ألعب على مراحل بسبب صغر سنى، وشاركت هذا الموسم في 7 مباريات مع الجيل الذهبى للزمالك وهذا إنجاز.
وعن أفضل مبارياته، قال الحاوى: "مباراة الغزل والنسيج التي فاز بها الزمالك بتسعة أهداف دون مقابل، سجلت هدفا وصنعت 6 أهداف أخرى، في إنجاز صعب يتكرر في كرة القدم، مؤكدا: أن جيل الثمانينيات كله لعيبه كورة من كل الفرق الأهلى والزمالك والمقاولون والمحلة وغيرها".
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