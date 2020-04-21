شكرا لقرائتكم أبو زيد: عدم وجود ردود كافية من الأهلي على ملاحظات لجان التفتيش سبب الحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سرد طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق، أنه لم يكن يتوقع تكليفه بمنصب وزير الرياضة، قائلا: كنت أول وزير للرياضة بعد ثورة 30 يونيو المجيدة والتي جنينا ثمارها فيما بعد، وأتشرف بأنني شاركت فيها.

قال مارادونا النيل في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، فوجئت بتلقي مكالمة تليفونية من رئئيس الوزراء وقتها بتولي وزارة الرياضة، ولم يكن هناك أطراف أخرى مرشحة معي، مشيرا إلى أنه اجتمع بمجموعة أبرزهم مصطفى عبده ومنى الحسيني وقائمته في الانتخابات وشرحت عليهم لهم ترشيحي للمنصب التزاما بموقفي الأدبي تجاههم، وجميعهم أكدوا رفضهم المجلس وطالبوني بقبول العرض وبعدها توجهت إلى الدكتور حازم الببلاوي رئيس جلس الوزراء، وشعرت بالفخر أن يتوج جهدي في الملاعب بتكليفي وزيرا للرياضة.

أوضح أنه كان حريصا على التعامل مع القسم بشفافية وكان لابد من مراعاة ضميره ولا مجال للعب أو تصفية الحسابات مع أحد، وكان يجب أن نتعامل مع الأمور بحجمها، خاصة أنني توليت المهمة بعد ثورة.

واصل: البلد فيها من الفساد ما يكفي ولكن بعد دخولي رأيت الأسوأ، ولكن تعاملت بكل موضوعية وبما يرضيه علي ضميري، اضطريت إلى اتخاذ قرار إقالة مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب عدم تلقي ردودا كافية من مجلس الاهلي حول ملاحظات لجان التفتيش.

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أشار إلى أن قرار مجلس الاهلي لم يلغ ولكن تم إرجائه، مشددا على أنه راجع القرار بناءا على طلب رئيس الوزراء، وتلقيت مكالمتين منه وكان يميل إلى التهدئة وحاول يثنيني عن قرار الحل، ولكن أكدت له أن المستندات التي بحوزتي تمنعني لأنه مبني على دراسة الشئون القانونية وجهات عديدة، وأكدت له أن القرار مشفوعا بالمستندات، وحاول مني تأجيله ولكنني أخطرته بانه أعلن.

أفصح: علمت أن الحكومة كان عليها ضغوطا كبيرة والبعض صور لها بأن القرار سيحدث أزمة كبيرة، ولكن القرار نال استحسان الكثيرين، موضحا انه تلقى قرارا من اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لم تجرى انتخابات خلال شهرين سيتم تجميد النشاط في بداية تولي حقبة الوزارة واضطررت إلى ارسال وفد لإبلاغهم بأننا نمر بظروف استثنائية وطلبنا الحصول على مهلة وبالفعل تفهموا الوضع.

فجر مفاجأة بأن خالد زين رئيس اللجن الأولمبية قال لي: "انا آسف يا طاهر ، أنت تعرضت لمؤامرة وانا كنت طرفا فيها ،وكان هنا مجموعة تحاول تصدير أزمات لللجنة الاولمبية.