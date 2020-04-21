شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: تعرضت لشلل وكان هيحصلي بتر في رجلي وده سبب رحيلي من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث عادل مصطفى نجم الأهلي السابق عن الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق مع القلعة الحمراء والتي تسببت في انهاء مشواره مبكراً.

وأكد عادل مصطفى في تصريحات خاصة لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنت وقتها لم اتخطى 21 عاما وتعرض لإصابة خطيرة في مباراة أمام بلدية المحلة، تسببت في "شلل" وجلوسي في المنزل لمدة 8 أشهر".

وأضاف:" الكثير من الجماهير لا تعلم أن سبب رحيلي عن الأهلي تعرضي لإصابة خطيرة بعد تألقي في بداية مسيرتي مع الفريق.. حدث لي في تلك المباراة ما يشبه الشلل وكان هيحصلي بتر، في مبارة بلديه المحلة اصيبت ووضعت ماء ساخن على قدمي بمعرفة طبيب الفريق وقتها، اشترينا وقتها شاي ساخن ووضعناه في زجاجه لأضعها على قدمي لتسوء الأمور بعدها".

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وتابع: "سافرت المانيا 3مرات، أخبروني أننى لن أستطيع العودة لممارسة كرة القدم مرة أخرى، وفي تلك الفترة استخدمت جهاز في قدمي لأستطيع المشي"، وأشار إلى أن بعد عودته لمصر تحدث معه البعض لإعلان اعتزاله، وكان عمره وقتها 21 سنة، وكان اول سنة له في الدرجة الاولي.

وأكد، أنه فضل رفع الحرج عن إدارة الأهلي بعدما تعافي وقرر أن يغادر النادي ليبحث عن فريق يشارك معه، بعدما تأكد صعوبة المشاركة مع الأهلي لان مستواه وقتها لم يكن بنفس مستوى الصفقات الجديدة بسبب تلك الإصابة.

وأردف :"قعدت سنتين بعد ما مشيت من الاهلي كنت بعاني وبنام بمسكنات، روحت بعدها اسمنت السويس وبعد ذلك فريق انبي ، لكن لا أحب أن ازايد بتلك الفترة التي مررت بها".