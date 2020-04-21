شكرا لقرائتكم شريف إكرامي: لن أعمل في مجال التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لن يعمل كمدربًا لحراس المرمى، كما إنه لن يعمل في مجال التدريب بشكل عام.

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وأكد إكرامي في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يحسم قراره بشأن ترشحه في انتخابات النادي الأهلي في ذلك الوقت بسبب تركيزه في الملعب.

وتابع: "اعتقد أن التفكير في خوض انتخابات الأهلي سابق لأوانه، فمشواري داخل الملاعب سيستمر سنوات جديدة وأركز فيها من أجل التألق بعدما جلست على الدكة في الموسمين الماضيين".