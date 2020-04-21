شكرا لقرائتكم شريف إكرامي: لن أعمل في مجال التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لن يعمل كمدربًا لحراس المرمى، كما إنه لن يعمل في مجال التدريب بشكل عام.
وأكد إكرامي في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يحسم قراره بشأن ترشحه في انتخابات النادي الأهلي في ذلك الوقت بسبب تركيزه في الملعب.
وتابع: "اعتقد أن التفكير في خوض انتخابات الأهلي سابق لأوانه، فمشواري داخل الملاعب سيستمر سنوات جديدة وأركز فيها من أجل التألق بعدما جلست على الدكة في الموسمين الماضيين".
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