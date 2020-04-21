شكرا لقرائتكم شريف إكرامي: الزمالك لم يفاوضني على مدار التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مسؤولو نادي الزمالك لم يدخلوا معه في مفاوضات نهائيًا في أي فترة من الفترات.

Advertisements

وأكد إكرامي في تصريحات تلفزيونية، أن نادي الزمالك لم يفاوضه ولم يعرض اسمه داخل ميت عقبة سواء خلال بدايته في الملاعب أو في الفترة الجاري.

وتابع: "لم أحدد مصيري حتى الوقت الجاري، هناك بعض العروض أدرسها جيدًا وساستقر على النادي الذي أراه مناسب لي في الفترة المقبلة".