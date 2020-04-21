شكرا لقرائتكم شريف إكرامي: عماد متعب أخطر مهاجم رأيته في حياتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يوجد أي مهاجم خطير مقارنة بعماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقًا.
وأكد إكرامي في تصريحات تلفزيونية، أنه لعب أمام مهاجمين داخل مصر وخارجها ولكنه لم يجد أخطر من عماد متعب، وذلك خلال تدربهم في الأهلي.
وأوضح: "ربما هناك مهاجمين مميزين ولكن المهاجم المرعب عماد متعب كنت أشعر بالخوف ولا أتوقع الزاوية التي يسدد فيها خلال التدريبات".
وتابع: "مواجهة الترجي في 2012 الأصعب في حياتي.. ويليها لقاء الهزيمة بسداسية أمام غانا"
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