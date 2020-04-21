شكرا لقرائتكم شريف إكرامي: عبدالله السعيد "مش ابن الأهلي" وتفاوضه مع الزمالك امر طبيعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تفاوض عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، مع نادي الزمالك خلال تواجده في صفوف النادي الأهلي، كان شيئًا طبيعيًا.
وأكد إكرامي في تصريحات تلفزيونية، أن عبدالله السعيد جاء الأهلي وكان لاعبًا في صفوف النادي الإسماعيلي.
وتابع: "عبدالله السعيد مش ابن النادي الأهلي لذلك مفاوضاته مع الزمالك لم تكن صادمة بالنسبة لي ولعبدالله، أما دخول الزمالك في مفاوضات معي أو مع حسام عاشور مختلف تمامًا فنحن أبناء النادي الأهلي منذ الصغر وصعدنا من قطاع الناشئين".
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