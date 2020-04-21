شكرا لقرائتكم أبو زيد: ما حققه شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي أعظم من الصعود للمونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق، أن اختيار حسام البدري لتدريب منتخب مصر اختيار مناسب، وأمامه مهمة صعبة ويحتاج لإعادة الاوراق، ويستطيع تجاوز المرحلة الحالية.

قال مارادونا النيل في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، شوقي غريب حقق نقلة نوعية وهائلة لكرة القدم المصرية، وهو أعظم ما تم انجازه خلال آخر 10 سنوات ويفوق التأهل إلى كأس العالم، خاصة أنه واجه منتخبات في منتهى القوة وأوقوى بكثير من تلك التي واجهت المنتخب الول قبلها بشهور في بطولة الأمم للكبار، وأؤكد أن لدينا مستقبل واعد لا يمكن التفريط فيه

ولم يستبعد أبو زيد أن يتولى حسام حسن تدريب الأهلي، لاسيما وأن رحلته مقبولة جدا وتاريخه مع الأهلي ومنتخب مصر مشرف ولابد أن يوضع في الخيارات وهو لديه رغبة وحلم في تدريب الأهلي، ولديه من الخبرات الكثير الذي يسمح له بذلك والمسألة ليست صعبة، وفي النهاية لكل مقال مقال.

Advertisements

ووجه رسالة إلى جماهير الأهي: "ستظل اللاعب رقم واحد في منطومة الأهلي وسر الانتصارات والكلام لا يوفيك حقك وأنت صانع الانتصارات الحمراء الحقيقي، وأنت سر نجاحنا حتى خارج الملعب، والانتماء يشعرنا بالفخر.