شكرا لقرائتكم حمادة طلبة: فيريرا لم يقتنع بمستوى طارق حامد بسبب القوة الزائدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة طلبه المدافع الدولي الشهير، ان المدرب البرتغالي الشهير فيريرا المدير الفني الأسبق لفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لم يكن مقتنعاً بأداء طارق حامد أفضل لاعب وسط بمصر حالياً.

أضاف حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة أون تايم سبورتس ان المدرب البرتغالي الذي حقق نجاحات كبيرة مع القلعة البيضاء كان يتحدث كثيراً ويعترض على طريقة طارق حامد في التدريبات والتي يغلب عليها القوة على حساب التركيز.

أوضح طارق حامد أن الفترة التي تواجد خلالها المدرب البرتغالي فيريرا كانت من أهم فتراته كلاعب كرة وتعلم خلالها الكثير.

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وقال: "منذ قدوم فيريرا للزمالك ركز على تصحيح أخطاء الفريق مع الجميع ومن بينهم أنا"، وأضاف: المدرب البرتغالي كان يحرص على تعديل طريقة اللعب لكل لاعب على حدى وتعلمت الكثير منه لكن أحمد عيد عبد الملك كان يغضب من بعض التوجيهات له بتصحيح الأخطاء التي كان يرتكبها خلال المران".

وأوضح، أن تلك الفترة كانت مميزة للغاية وبعد 40 يوم من التدريب المستمر ظهرت النتيجة وأصبح الفريق مختلف عما كان عليه قبل قدوم المدرب فيريرا.

وأشار إلى أن المدرب لم يكن يعتبر طارق حامد في تلك الفترة من اللاعبين الأساسيين، لافتا أنه تحدث مع حامد لتعديل اسلوب لعبه الذي كان يعتمد على القوة أكثر من التركيز في لعب الكرة وهذا الاسلوب لم يكن يفضله مدرب الزمالك.

وأكد: "كان حلمي اللعب للزمالك، لكن قبل الوصول لذلك خضت رحلة طويلة وكانت فترة رائعة حين لعبت مع أسمنت السويس وقتها لعبت في العديد من المراكز ومن بينها راس الحربة وسجلت مع الفريق 9 أهداف".