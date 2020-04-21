شكرا لقرائتكم شريف إكرامي: رمضان صبحي طلب الزواج من شقيقتي في الجيم ورفضت في البداية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لم يتوقع نهائيًا تألق رمضان صبحي، مهاجم نادي هيدرسفيلد في صفوف النادي الأهلي بعد العودة للقلعة الحمراء على سبيل الإعارة.
وأكد إكرامي في تصريحات تلفزيونية، أن رمضان صبحي حقق نجاحًا كبيرًا بعد العودة للأهلي وظهر بشكل ملفت للغاية خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي، وأن ذلك الفضل يرجع إلى السويسري رينيه فايلر، الذي نجح في تطوير مستوى اللاعب.
وتطرق شريف إكرامي في حديثه عن زواج رمضان صبحي من شقيقته حبيبة إكرامي، قائلا: "رمضان صبحي كان يجلس معي في الغرقة بمعسكرات الأهلي، وأبلغني في رغبته بالزواج مبكرًا وأعتقد وقتها أن موضوع شقيقتي لم يكن تحدد أمامه، ولكنني نصحته بالزواج في وقت متأخر".
وتابع: "في أحد الأيام وخلال تواجد في تدريبات الأهلي، تلقيت اتصالا من المنزل يبلغوني بأن رمضان صبحي يبفاتحني في الموضوع وهنا رأيته يسير في اتجاهات مختلفة حولي في الجيم بالتتش فاستدعته فورًا".
وأضاف: "قولتله عاوز أيه يا رمضان عرفت كل حاجة ولكنني رفضت في بداية الأمر بسبب صغر سنه، ولكن هو أصر ووافقت بعدها لأن اللاعب شخصيته أكبر من سنه وتفكيره يعجبني كثيرًا".
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