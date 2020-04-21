شكرا لقرائتكم شريف إكرامي: فايلر لا يجامل أحد.. ورفض رحيلي عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، مدرب محترم وواضح مع جميع اللاعبين، وسيحقق نجاحات كبيرة مع الفريق.

وأكد إكرامي في تصريحات تلفزيونية، أن فايلر مدرب واضح مع الجميع وعلاقتي جيدة معه على المستوى الشخصي رغم أنني لا أشارك معه في تشكيل الفريق.

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وأضاف: "بعدما علم فايلر بالإعلان عن الرحيل عبر تويتر، استدعاني وعقد جلسة معي وطلب مني عدم الرحيل ثم استفسر عن أسباب الرحيل وعندما علم أنه بسبب رغبتي في المشاركة، وافق على الرحيل لأنه لا يستطيع وعدي بالمشاركة".

وشدد: "فايلر يتحدث مع جميع اللاعبين ودائمًا يبلغ اللاعبين بقرارته دون أن يخشى أحد، ويعتمد على اللاعب الذي يركز في التدريبات وينفذ المطلوب منه".