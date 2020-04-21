شكرا لقرائتكم أبو زيد: رفضت اقالة طارق سليم .. وهناك من كان ينقل الصورة للمايسترو بشكل خاطئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق، هأن ناك البعض داخل مجلس إدارة الأهلي كان ينقل الصورة للراحل صالح سليم رئيس النادي الأسبق بشكل خاطئ ، رافضا الإفصاح عن الأسماء، بما فيهم حسن حمدي نائب رئيس النادي آنذاك.

قال مارادونا النيل في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، حسام بدراوي ومحمود طاهر أكثر اثنين في قائمة المايسترو كانوا يتمتعون بثقته، موضحا أنه لم يكن صدام واضح مع حسن حمدي او تؤذي المنظومة ولكن قد يكون اختلاف وجهات نظر.

أشار إلى أنه ومحمود طاهر هما من قاتلوا لعدم اقصاء طارق سليم من منصب مدير الكرة، ليس ارضاءا لصالح سليم ولكن لأنه كان يقوم بعمله على أكمل وجه، وبعد عودته من ألغى المايسترو القرار لأنه لم يجد ما يستدعي التغيير في هذا التوقيت لأن الفريق كان في منتصف الموسم ويسير بشكل جيد بخلاف أنه يعمل متطوعاً.

Advertisements

استطرد: صالح سليم كان حزينا على قرار اقالة طارق سليم، ومن اتخذوا هذا القرار هرولوا ورائه لتهدئته بعد دخوله في حالة عصبية بسبب اقدام المجلس على هذا القرار في غيابه، باعتبار أن شقيقه كان محبا ومخلصا للأهلي، موضحا أنه قبل آخر رحلة سفر لصالح سليم اتصلت به واتفقنا على عقد جلسة بمنزله في الزمالك استمرت ساعتين.

واصل: هناك كثيرين طالبوني بخوض الانتخابات بعد وفاة صالح سليم، ولك كانت قناعتي أن دورتين انتخابيتين كافية، ولذلك لم أفكر في خوض الانتخابات مع حسن حمدي، مشيرا إلى أنه طلب ان تكون المناصب الطوعية 8 سنوات فقط، وهو ما أدرجته في قانون الرياضة الذي لم يتم الموافقة عليه.