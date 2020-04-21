شكرا لقرائتكم أبو زيد: لا ألوم الأهلي أو اللاعبين في ملف تجديد الكبار.. وأطالب عاشور بالاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق، أننا نعيش في عصر الاحتراف الوهمي، وفيما يخص ملف تجديد عقد رباعي الأهلين خاصة أن الإدارة شرحت لهم وجهات نظرها وقدمت كل ما لديها ولا يمكن توجيه اللوم للأهلي أو اللاعبين.

قال مارادونا النيل في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، : أرفض الهجوم على أي لاعب رفض التجديد ، مؤكدا أن أرقام عقود اللاعبين حاليا مبالغ فيها ولكن هذا هو الساق.

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تابع: في وقت من الأوقات كنا قاسيين على عبد الله السعيد بسبب طلبه رقم معين، ولكن بعد ذلك اكتشفنا أنه يستحق ذلك بفضل قيمته في الفريق، وهناك من يرى أن أي قم يضاف له نتيجة جهده، وليس من المنطقي نعته بعدم الولاء.

أطالب حسام عاشور بالاعتزال داخل الأهلي لأنه قيمة كبيرة ودخل فئة كبيرة مع أقارنه مثل أسامة عرابي وربيع ياسين، ولكن لو كان يرى في نفسه القدرة فليكمل ولن يلومه أحد.