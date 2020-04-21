شكرا لقرائتكم حمادة عبد اللطيف: رحلت عن الزمالك للبنان بعد عدم انضمامى لمونديال 90 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، كواليس رحيله عن الزمالك في أوائل التسعينات إلى لبنان بعد استبعاده من مونديال 1990.

وقال حمادة عبد اللطيف خلال حواره مع طارق يحيى في برنامج "وملكاوى": إن سبب رحيله عن الزمالك هي حالته النفسية السيئة التي مر بها بعدما استبعده محمود الجوهرى من اختياراته لكأس العالم 1990 وكنت أستحق التواجد، لذلك طلبت الرحيل ورحت لبنان كسرت الدنيا".

وأوضح الحاوى، أنه لعب سنتين مميزتين في لبنان وارتبطت جماهير النجمة به، وعندما أراد الزمالك عودتى وجد أن قيمة الشرط الجزائى 200 ألف دولار في هذا الوقت والتي تسببت في فشل العودة.

وعن الاحتراف، قال نجم الزمالك السابق، إنه رفض عرضا من فريق باريس سان جيرمان من أجل حبه لجماهير الزمالك التي ارتبط بها، كما رفضت فريق ياباني قالى حط الفلوس اللى أنت عاوزها ورفض ذلك حبا في نادى الزمالك وجماهيره التي كانت تغنيلى في المدرجات.

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وعن أول مباراة، قال نجم الزمالك السابق، إن أول مباراة خاضها مع الزمالك كانت أمام المنيا في المنيا وانتهت بالتعادل 2/2 في موسم 82/83، وبعدها بدأت ألعب على مراحل بسبب صغر سنى، وشاركت هذا الموسم في 7 مباريات مع الجيل الذهبى للزمالك وهذا إنجاز.

وعن أفضل مبارياته، قال الحاوى: "مباراة الغزل والنسيج التي فاز بها الزمالك بتسعة أهداف دون مقابل، سجلت هدفا وصنعت 6 أهداف أخرى، في إنجاز صعب يتكرر في كرة القدم، مؤكدا: أن جيل الثمانينيات كله لعيبه كورة من كل الفرق الأهلى والزمالك والمقاولون والمحلة وغيرها".