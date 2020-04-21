طارق العشرى: الأندية بحاجة لشهر ونص قبل استكمال الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى أن الأندية فى حاجة لشهر ونصف كفترة إعداد من جديد حال الموافقة على عودة الدورى من جديد .
وتوقفت مسابقة الدورى بناء على قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى مرض كورونا القاتل على مستوى العالم وهو ما جعل اتحاد الكرة يجمد النشاط الرياضى لحين إشعار أخر أملا فى حصر هذا الوباء .
وأضاف العشرى فى تصريحات لبرنامج الدرجة الثالثة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على أون تايم 2 أنه يحرص على متابعة تدريبات لاعبيه عن طريق الأون لاين عن طريق التدريب فى المنازل إلا أن ذلك لا يستطيع أن يصل بهم للمستوى الفنى الذى يرغب فيه
من ناحية أخرى قال إبراهيم فايق أن عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى مرشح لتعويض شريف إكرامى حارس المرمى الأهلى بعد تأكد رحيل الأخير عن ناديه بنهاية الموسم الحالى
وأضاف فايق أن لجنة التخطيط بالنادى الأهلى تدرس بالتشاور مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى سبل تدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الأحمر بعد رحيل شريف إكرامى بالرغم من تواجد الثلاثى محمد الشناوى وعلى لطفى والشاب مصطفى شوبير .
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