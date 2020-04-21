شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف حقيقة عروض الأهلى والزمالك لضم باهر المحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النادى الإسماعيلى، حقيقة عروض الأهلى والزمالك لضم لاعبه الدولى باهر المحمدى لاعب الفريق الكروى الأول بالدراويش خلال الفترة الحالية.

وأكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى، أن باهر المحمدى كل تركيزه مع الدراويش وأن توقف بطولة الدورى الممتاز لا يعنى انتهاء الموسم، وأن إدارة النادى أبلغت كل اللاعبين التمسك بخدماتهم خلال الفترة الحالية، رافضة بشكل قاطع احترافهم أو رحيلهم لأى من الأندية الأخرى للحفاظ على استقرار الفريق.

لمعرفة حقيقة عروض الأهلى والزمالك لباهر المحمدى من هنا

وأبدى مسئولو الأهلى خلال الفترة الماضية رغبتهم فى التعاقد مع اللاعب الدولى الشاب، الذى يعتبر أحد المواهب الكروية التى ينتظرها مستقبل كبير، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيل أحمد فتحى وفشل إقناع أحمد حجازى بالعودة مجدداً الى القلعة الحمراء.

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وصرف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي 20 ألف جنيه لكل لاعب في الدراويش كدفعة "تحت الحساب" لحين عودة النشاط الكروي، عقب حالة من الجدل بين اللاعبين وإدارة النادي بسبب تأخرهم في الحصول على مستحقاتهم المالية منذ فترة طويلة.

ولبى مجلس الإسماعيلي رغبة اللاعبين في الحصول على أي مقابل مالي بسبب الظروف الحالية على أن يتم تسوية المسائل المالية عقب اعلان اتحاد الكرة موقفه النهائي من استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز.