شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر أبو زيد يكشف عن موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق، موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، بعد طرح اسمه لنزول الانتخابات على منصب الرئيس في الانتخابات القادمة.

وقال مارادونا النيل في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس "خوضي الانتخابات غير وارد، وأرى أن اللجنة الخماسية تؤدي دورها بشكل جيد.

تابع: اللجنة الخماسية ليس لها غطاء إعلامي وتبذل جهدا كبيرا وتقوم بما عليها في ادارتها لملف الكرة المصرية.

وعن حقيقة تلقيه اتصالا من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة يطالبه خلالها بضرورة الترشح لرئاسة اتحاد الكرة ردق قائلا بأنه يسأل عنها وزير الرياضة، مؤكدا أنه من الصعب عدم تلبية نداء الوطن، حيث تلقى اتصالا من وزير الرياضة وكان مجرد مناقشة ولم يتلقى اتصالات أخرى.